La wildcard Buri stupisce in Germania

Antti Buri ha fatto un bel debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO chiudendo in Top10 la Seconda Qualifica al Nürburgring Nordschelife e assicurandosi la prima fila per Gara 2.

Il protagonista dell'ADAC TCR Germany è parte della #WTCR2019SUPERGRID per la WTCR Race of Germany come wildcard e nonostante i 20kg di zavorra è riuscito a piazzare la sua Audi RS 3 LMS nona, partendo così al fianco del poleman Johan Kristoffersson in Gara 2.



"La Seconda Qualifica è stata davvero incredibile perché siamo partiti con le gomme da pioggia quando serivano quelle slick - spiega il finlandese - Nonostante abbia perso tempo, alla fine ho chiuso in Top10 e sono contentissimo. La prima invece non era andata bene, ho fatto solo un giro e poi è venuto a piovere, mentre nella seconda, dopo una tornata con le gomme rain, le ho cambiate e ho potuto fare alcuni giri sulla pista da GP per scaldarle a dovere. Peccato per il "Code 60" nel finale, ma il risultato è buono".

