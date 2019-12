La ‘wildcard’ De Oliveira vince il TAG Heuer Best Lap Trophy

La ‘wildcard’ Joao Paulo de Oliveira ha vinto il Best Lap Trophy della WTCR Race of Malaysia grazie al miglior crono segnato in Gara 1 a Sepang.

Il pilota della KC Motorgroup ha fermato il tempo sul 2'29"887 con la sua Honda Civic Type R TCR e si porta a casa il trofeo, approfittando della pioggia scesa dopo il primo round.



Esteban Guerrieri ha ottenuto il miglior giro in Gara 2 e 3 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, in 2'35"452 e 2'32"050.



Nella lotta per il titolo, l'argentino ha però perso il duello contro Norbert Michelisz.

