La wildcard Jim Ka To fuori dalla WTCR Race of Macau

Jim Ka To non correrà il resto della WTCR Race of Macau per i troppi danni riportati dalla sua Honda Civic Type R TCR nelle qualifiche di venerdì.

Il pilota di Hong Kong è stato protagonista di una collisione con Robert Dahlgren nella Seconda Qualifica.



Matteo Chiarcossi, Team Manager di KC Motorgroup: "L'impatto con le barriere è stato tosto, molto più di quello di Tiago Monteiro a Ningbo. Il telaio è da cambiare e non possiamo farlo qui".

