La WTCR Race of Malaysia in diretta su Astro

La Races of Malaysia, doppio appuntamento con FIM EWC e FIA WTCR, sarà trasmessa in diretta su Astro in Malesia.

Sabato 14 dicembre ci sarà la 8h di Sepang, con l'idolo locale di MotoGP, Hafizh Syahrin, che si confronterà con i rivali del FIM Endurance World Championship di moto.



Domenica invece avremo le tre gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, alle quali il pilota malese prenderà parte come wildcard.



Astro, con la sua piattaforma Astro Go di OTT, manderà in onda anche le due sessioni di qualifica del WTCR venerdì 13 dicembre e le gare di sabato e domenica. Si comincia con le luci del giorno e si finirà nel buio, con l'illuminazione artificiale. Per i fan sarà disponibile anche la differita, oltre agli highlights degli eventi del WTCR in Cina, Giappone e Macao che porteranno al gran finale della #RoadToMalaysia.



La 8h di Sepang su Astro

Astro coprirà anche l'evento del FIM Endurance World Championship al Sepang International Circuit, ma non solo, perché nel palinsesto dell'emittente è stata inserita anche la 8h di Suzuka.



Fra i concorrenti impegnati nella stagione 2019-2020 del mondiale endurance di moto, la stella è sicuramente Hafizh Syahrin, pilota del team Red Bull KTM Tech 3 che andrà a fare squadra con Franco Morbidelli e Michael van der Mark nel Sepang Racing Team. Astro penserà anche alla promozione del weekend attraverso i suoi canali media.



CK Lee, responsabile dello Sport di Astro: "Vogliamo offrire la miglior copertura media internazionale e locale degli eventi sportivi di Malesia e non. Il canale Astro Arena è in crescita e trasmetterà le Races of Malaysia per seguire i piloti locali e quelli internazionali sul canale CH801/CH80HD a dicembre".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter di WTCR / OSCARO ed EWC): "Astro ha una solida base di fan del motorsport in Malesia e sono sicuro che farà un lavoro eccellente per promuovere entrambi gli eventi con una trasmissione importante a livello locale".



Syahrin guida le wildcard locali

Hafizh Syahrin sarà la stella tra le wildcard della WTCR Race of Malaysia. Il locale non penderà parte solo alla 8h di Sepang, ma anche alle gare turismo, attirando molti fan in circuito e in TV.



Mitchell Cheah, giovane promessa malese che corre in ADAC TCR Germany, è fra gli iscritti al WTCR assieme a Douglas Khoo.



Il Team Malaysia vuole la vittoria a Sepang

Syahrin andrà in squadra con Morbidelli e Van der Mark per la 8h di Suzuka di moto, coi quali condivideranno la sella di una Yamaha YZF-R1.

The post La WTCR Race of Malaysia in diretta su Astro appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.