La prima gara del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO verrà trasmessa in diretta su BBC iPlayer e BBC Sport in questo weekend.

Le tre gare della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco godranno della copertura live dalle 16;30 di sabato 6 aprile (Gara 1) e dalle 16;30 di domenica 7 aprile (Gara 2 e Gara 3).



L'accordo per il Marrakech Grand Prix è uno dei più interessanti, dato che ci saranno tantissimi protagonisti inglesi in pista.



Andy Priaulx: "E' una delle notizie più belle per me, sarò al debutto nella serie e famiglia, amici e fan potranno vedermi in azione su BBC iPlayer, BBC Sport e il sito. Questo aumenterà il profilo del WTCR, il promoter Eurosport Events sta facendo un grande lavoro".



Gordon Shedden: "Quando ero piccolo guardavo sempre il programma Grandstand che si occupava delle corse turismo. La BBC è conosciuta in tutto il mondo ed è fantastico che possa mandare in onda un evento del genere di cui sarò protagonista. Si potrà vedere il meglio della serie da Marrakech, con tantissimi nomi noti presenti. Vogliamo lottare per il titolo e per il podio portando in alto la bandiera del Regno Unito".



Oltre a Rob Huff, Priaulx e Shedden, fra i 26 piloti della #WTCR2019SUPERGRID avremo anche Tiago Monteiro, Gabriele Tarquini, Mehdi Bennani, Ma Qinghua e Yvan Muller.



Huff sarà in azione con la Sébastien Loeb Racing-Volkswagen. Shedden guiderà per il Leopard Racing Team Audi Sport, mentre Priaulx per la Cyan Performance Lynk & Co di Geely Group Motorsport.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Con tre Campioni BTCC in griglia è una grande notizia per i fan inglesi poterli vedere in diretta in azione in Marocco".

The post La WTCR Race of Morocco in diretta nel Regno Unito appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.