La WTCR Race of Portugal in diretta su TVI

TVI trasmetterà in diretta la WTCR Race of Portugal dal circuito cittadino di Vila Real.

Questo canale è il più visto del Portogallo con una audience di 4.136.354 (Fonte: GFK) e sabato 6 e domenica 7 avremo il live delle gare, mentre le qualifiche saranno in differita.



“E' importante offrire a questo paese l'evento perché i portoghesi sono grandi appassionati e Vila Real è la capitale del motorsport”, ha detto Pedro Pinto, Giornalista, News Anchor e TVI Deputy Director of Information.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR), ha aggiunto: "La WTCR Race of Portugal di Vila Real su questo circuito cittadino è una grande occasione per mostrare l'atmosfera e la passione dei fan locali. Con il ritorno di Tiago Monteiro ci sarà ancor più interesse e per la terza volta avremo il "joker lap", per cui tutti gli spettatori di TVI portanno godersi un grande spettacolo".



Quest'anno la WTCR Race of Portugal rappresenta il 50° evento motoristico che si tiene nella città di Vila Real, dove al volante della Honda della KCMG, Tiago Monteiro avrà nuovamente l'occasione di gareggiare davanti ai suoi tifosi.



“E' chiaramente bellissimo essere di nuovo qui come pilota, l'anno scorso ho fatto lo spettatore ed è stato frustrante - ha detto - Correre a Vila Real davanti alla mia gente è speciale, è difficile raccontare le sensazioni che si provano in questa situazione, è tutto incredibile. In più, saremo su una pista fantastica, molto impegnativa e io avrò tante cose da fare durante il weekend".

