La #WTCR2019SUPERGRID assieme al FIA Member Club Mobilité Club Maroc sostiene la FIA Action for Road Safety prima della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.

In attesa di cominciare l'evento di Marrakech, i 26 piloti del WTCR / OSCARO si sono riuniti sulla griglia per promuovere l'iniziativa della federazione.



Cliccate quiper maggiori informazioni.

The post La #WTCR2019SUPERGRID supporta la FIA Action for Road Safety appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.