L’amore di Farfus per l’Hungaroring

Augusto Farfus non vede l'ora di correre la WTCR Race of Hungary questo weekend.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team ha già corso in Ungheria quando era nel FIA World Touring Car Championship, poi con il DTM e altre serie.



“L’Ungheria è il primo vero circuito della stagione. È un posto che amo, ho sempre corso bene qui in passato. Sto ancora imparando a conoscere il campionato WTCR, ma non vedo l’ora di scendere in pista e fare del mio meglio”, ha detto il brasiliano.



Il suo compagno Nicky Catsburg va invece a caccia di quel successo svanito in Gara 2 a Marrakech.



“Quella dell’Ungheria è una grande gara, non vedo l’ora di correre. Il circuito è fantastico e Budapest è una bellissima città. Si respira una bella atmosfera, e ci sono tantissimi fan di Michelisz. Sono entusiasta di riprendere da dove ho lasciato e accumulare punti importanti”.

