Niels Langeveld torna in azione in Esports WTCR OSCARO per le gare di casa sua.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO correrà nel Server 3 alle 17;45 a Zandvoort.



Dopo una pre-qualifica complicata, l'olandese punta a rifarsi. Ecco come seguirlo su RaceRoom:



YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g73jmXypFCM

Facebook: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom’s Twitch channel: https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

The post Langeveld a caccia del successo in Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.