Langeveld: “Ho l’energia per lottare”

Niels Langeveld si presenta a Zandvoort per il round di casa sua del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con rinnovato entusiasmo grazie agli ottimi risultati ottenuti in Slovacchia.

Dopo non essere mai andato a punti nei primi eventi dell'anno, l'olandese ha raggiunto il quarto posto in Gara 3 domenica scorsa.



“Ho la macchina per lottare - ha detto il pilota della Comtoyou Team Audi Sport - Non siamo ancora al livello degli altri, ma possiamo giocarcela e il quarto posto lo dimostra. Ho chiuso ai piedi del podio, ma va bene perché so di aver fatto il massimo. Preferisco salirci a Zandvoort!"



“Mi presento molto fiducioso, allo Slovakia Ring è andata bene e ho preso punti, voglio continuare a progredire con buone prestazioni in casa mia. Vedere le dune di Zandvoort e i miei tifosi mi carica!"

