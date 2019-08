Niels Langeveld, protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, sarà in azione allo Slovakia Ring nel Server 2 per il round di Esports WTCR OSCARO.

Dopo essere andato a punti nel Server 3 all'Hungaroring, l'olandese è passato al livello superiore e domani alle 17;45 si darà battaglia con l'Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport, la stessa macchina che utilizzò per chiudere in Top15 nella WTCR Race of Slovakia di maggio.



Langeveld dovrà confrontarsi contro piloti del calibro di Márk Nándori Jan Stange.



LA GARA

https://www.youtube.com/watch?v=UEpFwodRuZ8

The post Langeveld lancia Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.