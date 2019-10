Langeveld: “Le Libere hanno detto che bisogna sempre credere in se stessi”

Niels Langeveld ha centrato il miglior crono nelle FP1 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan trovando subito confidenza.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport è alla prima stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e ha svettato a Suzuka, dove corre per la prima volta.



“Ancora non ci credo - ha detto Langeveld a fine sessione - Personalmente cominciavo a dubitare di me stesso, ma questa è la prova che mi sbagliavo e sono molto contento del lavoro del team. Dopo la Cina hanno fatto un grande lavoro, la macchina era molto danneggiata per via dell'incidente con Tiago Monteiro. L'hanno ricostruita in mezza giornata rimettendo a posto cambio e motore, per cui è un grande risultato per i meccanici e Audi Sport. Peccato che siano solo le Libere, una rondine non fa primavera e bisogna restare concentrati per il resto del weekend".

