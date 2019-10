Niels Langeveld è salito per la prima volta sul podio del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO per la gioia del Comtoyou Team Audi Sport.

Chris Reinke, Capo di Audi Sport Customer Racing, ha voluto congratularsi con l'olandese per il secondo posto centrato in Gara 1 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan: "Complimenti a Niels Langeveld e al suo team per il primo podio dell'anno".



Langeveld ha aggiunto: "Non dimentico quello che ho passato in questa stagione, ho avuto tante delusioni e non sono piazzato bene in classifica, seppur il potenziale ci sia. Ho avuto tanta sfortuna, ma questo podio mi rende molto felice. Sono contentissimo e spero che sia il primo di una lunga serie. E' stata una gara fantastica, peccato per i piccoli errori dovuto alla poca conoscenza del tracciato, ma era la prima volta che correvo qui con l'asciutto e alla fine non sono andato male. Sono felicissimo di questo secondo posto".

The post Langeveld per la prima volta sul podio appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.