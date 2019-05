Langeveld ricarica le batterie

Niels Langeveld ha svolto due giorni di test allo Slovakia Ring in vista delle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della Comtoyou Team Audi Sport ha sofferto parecchio nei primi due round dell'anno, ma per la WTCR Race of Slovakia si sente carico.



“Ho svolto due giorni di test allo Slovakia Ring e con il team abbiamo capito perché non siamo stati competitivi, ecco perché penso positivo per domenica - ha detto l'olandese - Perdere qualche decimo qua e là contro gente che ha vinto tanti Mondiali ti fa finire indietro, qui tutti lottano ad ogni curva. All'Hungaroring non è stato il nostro weekend come speravo, bisogna ricaricare e resettare tutto presentandoci in pista con un nuovo spirito".

