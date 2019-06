Langeveld torna sul Nordschleife dopo una lunga attesa

Niels Langeveld è contentissimo di poter tornare a correre sul Nürburgring Nordschleife in occasione della WTCR Race of Germany.

Erano 7 anni che l'olandese non prendeva parte ad una gara sull'Inferno Verde, ossia quando nel 2012 era protagonista in Renault Clio Cup Olanda.



“Il giro di qualifica fu buono - ricorda il pilota del Comtoyou Team Audi Sport - Poi ne feci un altro spingendo un po' di più, ma in una delle prime curve del Nordschleife finii fuori. Dovetti guardare il resto della sessione da fuori, mentre la pista si asciugava. Ero 31° su 50 Clio, ma grazie ai più bei sorpassi della mia vita terminai 5° assoluto e 3° nella serie olandese, una gara incredibile".



La prossima settimana Langeveld salirà a bordo della sua Audi RS 3 LMS.



"Non ho fatto molti giri e cercherò di ottenere il massimo, oltre a divertirmi. Sarei felicissimo della Top10, spero sia asciutto, ma comunque è fantastico correre là".

