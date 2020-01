Le auto del WTCR in pista per i FIA Motorsport Games

Le auto che prendono parte al WTCR – FIA World Touring Car Cup portanno correre ancora nei FIA Motorsport Games, seconda edizione che andrà in scena il 23-25 ottobre al Circuit Paul Ricard.

Dopo il round di Vallelunga del novembre scorso, nel quale Tom Coronel rappresentò il Team Netherlands in Touring Car Cup, la FIA ha scelto la Francia come prossima tappa per il 2020, in attesa dell'ok da parte del Consiglio Mondiale.



“Sono lieto che dopo il successo dell'edizione inaugurale i FIA Motorsport Games possano continuare a crescere", ha dichiarato il Presidente FIA, Jean Todt.

