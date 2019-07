Le gare decisive del WTCR

La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO verrà decisa da quattro eventi fra settembre e dicembre.

Si ricomincia il 13-15 settembre con la WTCR Race of China del Ningbo International Speedpark, seguita dalla WTCR Race of Japan a Suzuka il 25-27 ottobre e dalla WTCR Race of Macau del 14-17 novembre. La WTCR Race of Malaysia sarà il gran finale fissato per il 12-15 dicembre.



Ecco le gare che mancano



Rounds 19-21: WTCR Race of China, Ningbo (13-15 settembre)

Rounds 22-24: WTCR Race of Japan, Suzuka (25-27 ottobre)

Rounds 25-27: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia (14-17 novembre)

Rounds 28-30: WTCR Race of Malaysia, Sepang (12-15 dicembre)

