Le Honda Civic Type R TCR del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dovranno caricare 60kg di compensation weight allo Slovakia Ring.

Il sistema di calcolo delle zavorre per livellare le prestazioni entra per la prima volta in vigore in Slovacchia, dunque l'auto del leader Néstor Girolami sarà la più pesante sul tracciato.



"Secondo le velocità che abbiamo ottenuto nei primi due round dell'anno questo è quello che ci meritiamo come peso - ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Sarà una sfida impegnativa su questi lunghi curvoni. La cosa più importante quando non sei favorito per la vittoria, è continuare a prendere punti".



Il suo compagno di squadra Esteban Guerrieri ha aggiunto: "Il compensation weight ci darà problemi, ma siamo il primo team in pitlane, per cui se ci saranno bandiere rosse in qualifica ne soffriremo meno rispetto ad altri".

The post Le Honda affrontano una sfida di… peso appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.