FIA WTCR
Le statistiche del primo anno di WTCR
Ecco tutte le statistiche del primo anno del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.
VITTORIE
5: Gabriele Tarquini
4: Thed Björk
4: Jean-Karl Vernay
3: Yvan Muller
2: Yann Ehrlacher
2: Esteban Guerrieri
2: Rob Huff
1: Mehdi Bennani
1: Kevin Ceccon
1: Aurélien Comte
1: Mato Homola
1: Norbert Michelisz
1: Pepe Oriola
1: Gordon Shedden
1: Frédéric Vervisch
DHL Pole Position
6: Thed Björk
4: Rob Huff
3: Norbert Michelisz
2: Gabriele Tarquini
2: Jean-Karl Vernay
1: Kevin Ceccon
1: Aurélien Comte
1: Gordon Shedden
Pole position Gara 2 (griglia invertita):
3: Pepe Oriola (nella foto)
2: Mehdi Bennani
1: Rob Huff
1: Norbert Nagy
1: Timo Scheider
1: Gordon Shedden
1: James Thompson
GIRI VELOCI
5: Gabriele Tarquini
4: Thed Björk
4: Jean-Karl Vernay
3: Yann Ehrlacher
3: Norbert Michelisz
2: Rob Huff
2: Pepe Oriola
2: Frédéric Vervisch
1: Mehdi Bennani
1: Kevin Ceccon
1: Esteban Guerrieri
1: Yvan Muller
1: Dániel Nagy
GIRI IN TESTA
Gabriele Tarquini: 73
Jean-Karl Vernay: 63
Thed Björk: 48
Yvan Muller: 32
Gordon Shedden: 28
Yann Ehrlacher: 26
Rob Huff: 22
Mehdi Bennani: 18
Aurélien Comte e Esteban Guerrieri: 16
Kevin Ceccon: 15
Norbert Michelisz: 14
Pepe Oriola: 10
Frédéric Vervisch: 5
Timo Scheider: 3
TAG Heuer Best Lap Trophy:
2: Thed Björk
2: Yann Ehrlacher
2: Gabriele Tarquini
2: Frédéric Vervisch
1: Rob Huff
1: Pepe Oriola
TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD):
3: Gabriele Tarquini
1: Thed Björk
1: Kevin Ceccon
1: Yann Ehrlacher
1: Esteban Guerrieri
1: Yvan Muller
1: Pepe Oriola
1: Gordon Shedden
SECONDI POSTI
5: Aurélien Comte
3: Esteban Guerrieri
3: Yvan Muller
3: Pepe Oriola
2: Mehdi Bennani
2: Thed Björk
2: Rob Huff
2: Gabriele Tarquini
2: Frédéric Vervisch
1: Yann Ehrlacher
1: Norbert Michelisz
1: Dániel Nagy
1: Norbert Nagy
1: Jean-Karl Vernay
1: Timo Scheider
TERZI POSTI
6: Yvan Muller
4: Rob Huff
4: Norbert Michelisz
4: Frédéric Vervisch
3: Pepe Oriola
2: Denis Dupont
1: Nathanaël Berthon
1: Thed Björk
1: Kevin Ceccon
1: Esteban Guerrieri
1: Gordon Shedden
1: Gabriele Tarquini
1: James Thompson
GARA PER GARA
WTCR AFRIQUIA RACE OF MOROCCO
DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
Vincitore Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
Giro veloce Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
DHL Pole Position Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara :3 Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
WTCR RACE OF HUNGARY
DHL Pole Position Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
Giro veloce Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
DHL Pole Position Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR
Vincitore Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
Giro veloce Gara 2: Dániel Nagy (HUN) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 3: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
WTCR RACE OF GERMANY
DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
Vincitore Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
Giro veloce Gara 2: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 3: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS
TAG Heuer Best Lap Trophy: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS
TAG Heuer Most Valuable Driver: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
WTCR RACE OF NETHERLANDS
DHL Pole Position Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
Vincitore Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
Giro veloce Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
DHL Pole Position Gara 2: James Thompson (GBR) Honda Civic Type R TCR
Vincitore Gara 2: Aurélien Comte (FRA) PEUGEOT 308TCR
Giro veloce Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
DHL Pole Position Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
Vincitore Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
Giro veloce Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
TAG Heuer Best Lap Trophy: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
WTCR RACE OF PORTUGAL
DHL Pole Position Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
Vincitore Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 2: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS
Vincitore Gara 2: Mato Homola (SVK) PEUGEOT 308TCR
Giro veloce Gara 2: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
WTCR RACE OF SLOVAKIA
DHL Pole Position Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 1: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
Giro veloce Gara 1: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
DHL Pole Position Gara 2: Norbert Nagy (Cupra TCR)
Vincitore Gara 2: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 2: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
WTCR RACE OF CHINA-NINGBO
DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR
Vincitore Gara 2: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 2: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR
DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR
WTCR RACE OF CHINA-WUHAN
DHL Pole Position Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
Vincitore Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
Giro veloce Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
DHL Pole Position Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR
Vincitore Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR
Giro veloce Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR
DHL Pole Position Gara 3: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS
Vincitore Gara 3: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS
Giro veloce Gara 3: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS
TAG Heuer Best Lap Trophy: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS
TAG Heuer Most Valuable Driver: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS
WTCR JVCKENWOOD RACE OF JAPAN
DHL Pole Position Gara 1: Aurélien Comte (FRA) PEUGEOT 308TCR
Vincitore Gara 1: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR
Giro veloce Gara 1: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR
DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
Vincitore Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
Giro veloce Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
DHL Pole Position Gara 3: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR
Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
Giro veloce Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR
WTCR RACE OF MACAU
DHL Pole Position Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
Vincitore Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS
Giro veloce Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
DHL Pole Position Gara 2: Timo Scheider (DEU) Honda Civic Type R TCR
Vincitore Gara 2: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS
Giro veloce Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
DHL Pole Position Gara 3: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
Vincitore Gara 3: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
Giro veloce Gara 3: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR
TAG Heuer Best Lap Trophy: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR
TAG Heuer Most Valuable Driver: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR
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