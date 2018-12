Le statistiche del primo anno di WTCR

Ecco tutte le statistiche del primo anno del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

VITTORIE

5: Gabriele Tarquini

4: Thed Björk

4: Jean-Karl Vernay

3: Yvan Muller

2: Yann Ehrlacher

2: Esteban Guerrieri

2: Rob Huff

1: Mehdi Bennani

1: Kevin Ceccon

1: Aurélien Comte

1: Mato Homola

1: Norbert Michelisz

1: Pepe Oriola

1: Gordon Shedden

1: Frédéric Vervisch



DHL Pole Position

6: Thed Björk

4: Rob Huff

3: Norbert Michelisz

2: Gabriele Tarquini

2: Jean-Karl Vernay

1: Kevin Ceccon

1: Aurélien Comte

1: Gordon Shedden



Pole position Gara 2 (griglia invertita):

3: Pepe Oriola (nella foto)

2: Mehdi Bennani

1: Rob Huff

1: Norbert Nagy

1: Timo Scheider

1: Gordon Shedden

1: James Thompson



GIRI VELOCI

5: Gabriele Tarquini

4: Thed Björk

4: Jean-Karl Vernay

3: Yann Ehrlacher

3: Norbert Michelisz

2: Rob Huff

2: Pepe Oriola

2: Frédéric Vervisch

1: Mehdi Bennani

1: Kevin Ceccon

1: Esteban Guerrieri

1: Yvan Muller

1: Dániel Nagy



GIRI IN TESTA

Gabriele Tarquini: 73

Jean-Karl Vernay: 63

Thed Björk: 48

Yvan Muller: 32

Gordon Shedden: 28

Yann Ehrlacher: 26

Rob Huff: 22

Mehdi Bennani: 18

Aurélien Comte e Esteban Guerrieri: 16

Kevin Ceccon: 15

Norbert Michelisz: 14

Pepe Oriola: 10

Frédéric Vervisch: 5

Timo Scheider: 3



TAG Heuer Best Lap Trophy:

2: Thed Björk

2: Yann Ehrlacher

2: Gabriele Tarquini

2: Frédéric Vervisch

1: Rob Huff

1: Pepe Oriola



TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD):

3: Gabriele Tarquini

1: Thed Björk

1: Kevin Ceccon

1: Yann Ehrlacher

1: Esteban Guerrieri

1: Yvan Muller

1: Pepe Oriola

1: Gordon Shedden



SECONDI POSTI

5: Aurélien Comte

3: Esteban Guerrieri

3: Yvan Muller

3: Pepe Oriola

2: Mehdi Bennani

2: Thed Björk

2: Rob Huff

2: Gabriele Tarquini

2: Frédéric Vervisch

1: Yann Ehrlacher

1: Norbert Michelisz

1: Dániel Nagy

1: Norbert Nagy

1: Jean-Karl Vernay

1: Timo Scheider



TERZI POSTI

6: Yvan Muller

4: Rob Huff

4: Norbert Michelisz

4: Frédéric Vervisch

3: Pepe Oriola

2: Denis Dupont

1: Nathanaël Berthon

1: Thed Björk

1: Kevin Ceccon

1: Esteban Guerrieri

1: Gordon Shedden

1: Gabriele Tarquini

1: James Thompson



GARA PER GARA



WTCR AFRIQUIA RACE OF MOROCCO



DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Vincitore Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara :3 Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF HUNGARY



DHL Pole Position Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR



DHL Pole Position Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Vincitore Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Giro veloce Gara 2: Dániel Nagy (HUN) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF GERMANY



DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Vincitore Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 2: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



TAG Heuer Best Lap Trophy: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

TAG Heuer Most Valuable Driver: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF NETHERLANDS



DHL Pole Position Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR



DHL Pole Position Gara 2: James Thompson (GBR) Honda Civic Type R TCR

Vincitore Gara 2: Aurélien Comte (FRA) PEUGEOT 308TCR

Giro veloce Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Vincitore Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 3: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS



TAG Heuer Best Lap Trophy: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR



WTCR RACE OF PORTUGAL



DHL Pole Position Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 2: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS

Vincitore Gara 2: Mato Homola (SVK) PEUGEOT 308TCR

Giro veloce Gara 2: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA



DHL Pole Position Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Giro veloce Gara 1: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR



DHL Pole Position Gara 2: Norbert Nagy (Cupra TCR)

Vincitore Gara 2: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 2: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF CHINA-NINGBO



DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 2: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 2: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR



DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF CHINA-WUHAN



DHL Pole Position Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Vincitore Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR

Giro veloce Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR



DHL Pole Position Gara 3: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS

Vincitore Gara 3: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 3: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



TAG Heuer Best Lap Trophy: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

TAG Heuer Most Valuable Driver: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS



WTCR JVCKENWOOD RACE OF JAPAN



DHL Pole Position Gara 1: Aurélien Comte (FRA) PEUGEOT 308TCR

Vincitore Gara 1: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR

Giro veloce Gara 1: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR



DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Vincitore Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Giro veloce Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR



DHL Pole Position Gara 3: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR

Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR



WTCR RACE OF MACAU



DHL Pole Position Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR



DHL Pole Position Gara 2: Timo Scheider (DEU) Honda Civic Type R TCR

Vincitore Gara 2: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Giro veloce Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR



DHL Pole Position Gara 3: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 3: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 3: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

