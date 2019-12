Le wildcard Cheah e Syahrin in Malesia con le Hyundai

Due delle tre wildcard del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO correranno in Malesia con le Hyundai.

Mitchell Cheah e Hafizh Syahrin sono infatti stati iscritti alla WTCR Race of Malaysia dal Hyundai Team Engstler e condurranno le Hyundai i30 N TCR.



Per entrambi si tratta del debutto con questa vettura, dato che Cheah fino ad ora ha guidato la Volkswagen Golf GTI TCR, mentre per Syahrin è la prima uscita nella serie, per la quale si è preparato correndo con una Toyota Vios.



"La Hyundai i30 N TCR ed Engstler Motorsport hanno avuto ottimi successi in Asia nel 2019 grazie alle vittorie in TCR Asia e Malaysia - ha dichiarato Andrew Johns, responsabile vendite di Hyundai Motorsport Customer Racing - Presentarci con le nostre wildcard al gran finale del WTCR è il modo migliore per concludere l'anno sportivo in questa regione. Sono sicuro che nel weekend piloti e team sfrutteranno al meglio la conoscenza del posto per ottenere ottime prestazioni, sarà un evento entusiasmante".



La WTCR Race of Malaysia si svolgerà sul Sepang International Circuit il 12-15 dicembre.



Foto: TCR-series.com

