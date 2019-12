Le wildcard Cheah e Syahrin stupiscono in Malesia

Hafizh Syahrin e Mitchell Cheah hanno centrato un 15° e una Top20 come migliori risultati nel weekend del loro debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota di MotoGP ha mantenuto le sue premesse al volante della Hyundai i30 N del Team Engstler, nonostante fosse impegnato anche nella 8h di Sepang del FIM Endurance World Championship.



"Il 20° posto era il mio obiettivo, sono arrivato prima 19°, poi 16° e infine ho guadagnato il 15° grazie alla penalità a Gabriele Tarquini. Non me l'aspettavo e sono molto contento. E' stato bello correre qui grazie all'opportunità offertami dal Team Engstler, Hyundai e dal mio sponsor Red Bull, ha detto il malese.



Cheah ha chiuso 16° in Gara 2 come miglior risultato: "Purtroppo avevo un po' di febbre, ma una volta salito in macchina ho pensato solamente a guidare. Ho fatto una bella rimonta dopo una partenza negativa dovuta all'adattamento alle gomme slick. Ero sceso 28°, poi sono risalito 19°".



“Anche in Gara 2 ho ottenuto un bel risultato con il 16° posto dopo essere partito 28° e posso ritenermi contento. Dopo il giro di formazione ho deciso di rientrare e montare le full wet, ho combattuto molto in gara e anche se avrei potuto ottenere di più sono soddisfatto".



“Non ho fatto errori, a parte in Gara 3 quando ho provato a superare avversari finendo in testacoda all'ultima curva perdendo 10-15 secondi. Era la prima volta con questa vettura, così come per Hafizh, che ha stupito e deve essere felice dei suoi risultati".



Douglas Khoo, ultima wildcard in azione in Malesia, torna a casa con un 21° posto come miglior piazzamento.

