Al Nürburgring Nordschleife, Benjamin Leuchter era favorito perché conosceva la pista, cosa che invece non sarà a Vila Real per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO del prossimo weekend.

Il pilota della SLR Volkswagen è riuscito ad imporsi lungo l'Inferno Verde e ora dovrà affrontare la WTCR Race of Portugal per la quale si è preparato visualizzando i video.



“Di solito faccio così in modo da potermi fare un'idea di cosa vedrò dall'abitacolo - ha detto il tedesco - Fortunatamente c'è molto materiale che documenta lo scorso anno e ho studiato le immagini di Rob Huff e Mehdi Bennani, miei compagni di squadra, molto attentamente. Ho cercato di capire dove si può superare".

The post Leuchter al lavoro sui video appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.