Leuchter: “Al Ring occhio al meteo”

Benjamin Leuchter sarà uno dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO che prenderà parte alla 24h del Nürburgring Nordschleife.

Per il tedesco è la quarta presenza nella gara endurance di casa e dopo il podio ottenuto in Olanda con la Volkswagen Golf GTI TCR della SLR il 31enne vuole fare bene anche in Germania, conoscendo ogni insidia del tracciato.



“Il meteo cambia velocemente, mi ricordo che nel 2016 fu l'esperienza peggiore che potessi fare - ricorda Leuchter - Ero 2° in Classe TCR a 5" dal leader, venne a nevicare e trovammo ghiaccio ovunque. Il primo andò a sbattere e anche io, seppur fortunatamente in modo lieve e riuscendo a rientrare lentamente ai box".



“Quando tornai in pista, si scivolava un sacco ed ebbi un secondo incidente in un tratto in discesa. Ai box ripararono di nuovo la macchina e arrivai secondo, risultato importante considerando i danni. Al Nürburgring non si può calcolare nulla, specialmente il meteo".



Nicky Catsburg, Tom Coronel, Augusto Farfus, Tiago Monteiro e Frédéric Vervisch saranno gli altri piloti presenti alla ADAC TOTAL 24h-Rennen.

