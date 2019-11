Benjamin Leuchter e Johan Kristoffersson punteranno molto sulla presenza ai box della Sébastien Loeb Racing del loro compagno Rob Huff, espertissimo del Circuito da Guia in vista della WTCR Race of Macau.

I due non hanno mai corso sui 6,12km del tracciato orientale, mentre l'inglese ha vinto ben 9 gare là.



"Rob è Mr. Macao e lavorando bene come compagni di squadra condivideremo tutto, come ho fatto io al Nürburgring con gli altri - ha detto Leuchter - Si fa così, per me sarà fondamentale conoscere bene tutto già nelle Prove Libere, bisogna sfruttare ogni giro al massimo. Non vedo l'ora di affrontare questo tracciato così impegnativo, sarà una bella sfida".



Kristoffersson, reduce dal successo in Giappone, ha aggiunto: "Sembra difficile, ma abbiamo il vantaggio di avere Rob come compagno di squadra che è velocissimo qui, per cui vediamo cosa si potrà fare. Voglio imparare il più possibile per il futuro".



Leuchter e Kristoffersson rappresenteranno il team SLR VW Motorsport, mentre Huff e Mehdi Bennani la SLR Volkswagen con le rispettive Golf GTI TCR.

The post Leuchter e Kristoffersson vogliono imparare in fretta a Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.