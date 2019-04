Leuchter: “Il podio? Magari in Germania…”

Benjamin Leuchter si dà 5 gare di tempo per salire sul podio del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il tedesco è al debutto nella serie, ma nella WTCR Race of Germany punta ad essere protagonista con la propria Volkswagen Golf GTI TCR sapendo che conosce bene il Nürburgring Nordschleife.



“Quest'anno ci sono tante cose nuove per me - ha detto il pilota della SLR - Proverò ad imparare velocemente migliorando gara per gara. Mi piacerebbe andare a podio al Nordschleife. Chiaramente sono un debuttante e non potrò lottare per vincere fin da subito, però magari ce la faccio sfrutando gli errori altrui".

