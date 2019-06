Leuchter spera nella pioggia in Germania

Benjamin Leuchter conosce bene il Nürburgring Nordschlefe e le mutevoli condizioni climatiche.

Il tedesco ha già corso parecchie volte lungo i 25,378km dell'Inferno Verde e sa che si troverà davanti una bella sfida con tanta concorrenza.



“Nel WTCR tutti i piloti sanno cosa fare - ha detto il ragazzo della Sébastien Loeb Racing - Se dovesse piovere, probabilmente conoscerei meglio la pista e potrei avere un bel vantaggio su tutti. In condizioni normali, invece, c'è chi ha già corso qui al Nordschleife da anni e sarebbe più dura".



“Penso che possiamo puntare alla Top10, ma bisogna trovarsi al posto giusto e nel momento giusto perché ci sono tante cose che fanno la differenza. Lo scorso anno ho visto il WTCR e non vedo l'ora di corrervi anche io ora".



La WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschlefe si svolgerà il weekend del 20-22 giugno sui Monti Eifel dove il meteo cambia velocemente.

