Leuchter vince al Ring, ora c’è la WTCR Race of China

Benjamin Leuchter si presenterà a Ningbo fresco di successo al Nürburgring Nordschleife.

In attesa di ricominciare con il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, il tedesco ha corso assieme ad Andreas Gülden il sesto round del VLN Endurance Championship con la Volkswagen Golf GTI TCR della Max Kruse Racing, completando 23 giri nelle 4h di evento andato in scena in un meteo mutevole.



Ora Leuchter salirà a bordo della Golf GTI TCR della SLR Volkswagen, con il suo compagno di squadra Johan Kristoffersson che invece è giunto secondo all'East Sweden Rally per 4"4 con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



La WTCR Race of China del Ningbo International Speedpark inizia venerdì e i due sono fra i nove che non hanno mai corso in Cina.



Foto: Volkswagen Motorsport

