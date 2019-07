Leuchter vince ancora al Ring!

Benjamin Leuchter ha conquistato un'altra vittoria al Nürburgring Nordschleife.

Dopo essersi imposto in Gara 3 della WTCR Race of Germany, il tedesco è salito sulla Volkswagen Golf GTI TCR della Max Kruse Racing per portarsi a casa il quarto round del VLN Endurance Championship, l'Adenauer Rundstrecken-Trophy, concludendo 24° assoluto. Con lui c'era Andreas Gülden.



"Sono molto contento che la Max Kruse Racing sia stata finalmente ricompensata del duro lavoro - ha detto Leuchter - Ci siamo piazzati in pole position e abbiamo condotto fin dal via, ma la cosa che mi fa ulteriore piacere è che la nostra seconda auto con i giovani Jasmin Preisig e Loris Pratte si sia classificata seconda, completando una bella doppietta".



Foto: Volkswagen Motorsport

