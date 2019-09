Libere 1: Ma è il più veloce

Ma Qinghua comincia con il piede giusto il weekend di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO chiudendo al comando le Prove Libere 1.

Al volante della sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, il cinese ha fermato il cronometro sull'1'51"419 precedendo le Honda di Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri.



“Prima di tutto sono contento di essere tornato a correre in Cina, è la parte di stagione che ci porta in Asia - ha detto il pilota del Team Mulsanne - Sono molto contento delle FP1, ci sono ancora tante cose su cui lavorare dopo due mesi e mezzo di pausa, ma sicuramente stasera faremo di tutto per incrementare le prestazioni".

