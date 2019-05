Norbert Michelisz ha firmato il miglior tempo nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Slovakia in 2'11"012 con la sua Hyundai i30 N TCR.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse si è issato in vetta fin da subito, seguito dal compagno di squadra Gabriele Tarquini, poi nel finale tutti gli altri hanno migliorato, con Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport) che è passato al secondo posto.



“Fin da subito mi sono trovato bene e avevo confidenza - ha detto l'ungherese - Di solito si comincia il weekend cercando di tenersi del margine, ma l'auto ha funzionato bene già al primo giro e ho fatto il miglior tempo. Purtroppo non sono riuscito a migliorarlo e la cosa mi è un po' scocciata perché i margini ci sono".



Alla fine Ma Qinghua (Team Mulsanne) ha chiuso alle spalle di Michelisz con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR per 0"033, seguito dalle CUPRA TCR di Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) e Daniel Haglöf (PWR Racing).



Langeveld è comunque in Top5 e migliore delle Audi, davanti a Kevin Ceccon, Tiago Monteiro (KCMG) con la sua Honda Civic Type R TCR e all'Audi di Jean-Karl Vernay.



Esteban Guerreri conclude nono a 0"935, mentre il suo compagno di casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami, è tredicesimo, ricordando che le Honda caricano 60kg di zavorra.



Anche Tarquini non è riuscito ad abbassare il proprio crono ed è 10° a 0"973 da Michelisz, con Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), Girolami, Mikel Azcona (PWR Racing) e Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen) a completare la Top15.



Le Lynk & Co sono lontane dai primi 20: Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) è stato il più rapido delle 03 TCR, ma a 2"221 dalla vetta.

The post Libere 1: Michelisz è già il più veloce allo Slovakia Ring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.