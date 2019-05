Libere 2: Catsburg vola in alto

Nicky Catsburg continua a mantenere la Hyundai al comando anche dopo le Prove Libere 2 della WTCR Race of Slovakia.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team ha piazzato la sua i30 N TCR davanti a tutti al termine dei 30' di prove con il tempo di 2'10"373 nonostante alcune difficoltà dovute a qualche goccia di pioggia che è iniziata a scendere dal cielo.



“Nelle FP1 avevo montato gomme vecchie, mentre ora ho usato quelle nuove e sono stato veloce - ha spiegato l'olandese - Una delle principali cose importanti è che abbiamo risolto i problemi sull'auto, ossia quelle vibrazioni che avevamo da Marrakech. Sono contento e finalmente ho potuto ottenere un buon risultato che mi dà una bella spinta per le qualifiche. "Norbi" è stato rapidissimo nelle FP1 e mi aspetto lo sia anche per il resto della giornata. Pare che la zavorra in meno ci abbia fatto bene, ma vediamo come andranno le qualifiche".



“Il mio giro è stato buono, ma è difficile avere un'idea della situazione perché non sai che lavoro stanno compiendo gli altri. Sicuramente è meglio chiudere davanti che dietro, ma c'è ancora tanta strada da fare".



In Top3 ci sono anche i piloti della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing, Tom Coronel ed Aurélien Panis, seguiti da Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR) del Team Mulsanne.



Quinto Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) nonostante il sottosterzo che affligge la sua RS 3 LMS.



Augusto Farfus è sesto, seguito da Jean-Karl Vernay, Ma Qinghua, Norbert Michelisz ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), finito in testacoda con la propria Honda Civic Type R TCR all'ultimo giro.



Gabriele Tarquini ottiene l'11° posto precedendo le Cupra della PWR Racing condotte da Mikel Azcona e Daniel Haglöf, mentre l'altro pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami, è 14° davanti a Benjamin Leuchter sulla Volkswagen Golf GTI TCR.



Yvan Muller è stato il migliore delle Lynk & Co 03 TCR, seppur la decisione della Cyan Racing di non provare allo Slovakia Ring li stia penalizzando rispetto agli altri. Thed Björk chiude 18° alle prese con un problema all'ammortizzatore anteriore destro, mentre Andy Priaulx è 25°.



La Wildcard Luca Engslter è 19° al debutto.



La Prima Qualifica andrà in scena alle 13;45.

