L’impaziente attesa di Monteiro

Tiago Monteiro affronta il weekend più importante della sua carriera che lo vede tornare a correre per una stagione intera dopo l'incidente del 2017.

A Marrakech il portoghese sarà in pista per la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco, dopo che nel 2018 aveva preso parte alla WTCR JVCKENWOOD Race of Japan. Ad attenderlo c'è la Honda Civic Type R TCR della KCMG.



“Sono entusiasta per questo weekend, è un nuovo capitolo della mia vita e chiudo un cerchio - ha detto Monteiro - Tutto il lavoro con medici e allenatori svolto nell'ultimo anno e mezzo mi ha portato qui e non vedo l'ora di iniziare. Ho lavorato duramente nell'inverno con la KCMG e pensiamo di aver fatto tutto il possibile".



“Marrakech è una pista dove ho vinto in passato, cercheremo di ottenere il massimo. La mia stagione è iniziata correndo al Nordschleife due settimane fa e ora mi trovo su un cittadino. Non sarà una sfida semplice, ma non sono preoccupato".

