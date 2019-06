Lo strano weekend di Kristoffersson

Johan Kristoffersson ha centrato la sua prima vittoria nel WTCR / OSCARO al Nürburgring Nordschleife lo scorso weekend, dove però ha anche avuto un brutto incidente.

Il Bi-Campione del FIA World Rallycrosss Championship ha battuto tutti partendo dalla DHL Pole Position di Gara 2, mentre nel terzo round è piombato contro le barriere con la sua Volkswagen Golf GTI TCR mentre cercava di superare Nicky Catsburg ed Yvan Muller.



“Sono partito bene, ma poi mi sono trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e non ho potuto fare molto - ha dichiarato Kristoffersson parlando della collisione che lo ha visto protagonista con il suo compagno Mehdi Bennani - Da lì la mia gara è stata buona, ho guadagnato posizioni e mi stavo divertendo, poi al secondo giro, alla "Bergwerk", mi sono trovato con della polvere davanti e non ho visto nulla, finendo nell'erba ad alta velocità. Sono finito contro le barriere, ma sto bene. Stessa cosa però non si può dire della macchina".



Il pilota della Sébastien Loeb Racing può comunque festeggiare il successo di Gara 2: "Per tutta la gara la macchina era buona, ho potuto spingere fortissimo nei primi due giri, lavorava in modo fantastico. Nelle prime curve non è stato semplice, poi ho potuto fare gara per i fatti miei e gestire".



Kristoffersson ha vinto anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.

