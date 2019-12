Oltre alla bagarre per decidere il Campione del WTCR / OSCARO, in lizza ci sono anche una serie di piloti racchiusi in appena 16 punti, con Yann Ehrlacher quinto e Johan Kristoffersson undicesimo in corsa.

In mezzo abbiamo il Campione 2018 Gabriele Tarquini, il miglior rookie Mikel Azcona, Néstor Girolami, Rob Huff e Jean-Karl Vernay, che si daranno battaglia a Sepang.



La WTCR Race of Malaysia si svolgerà il 12-15 dicembre.

The post Lotta anche per la Top5 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.