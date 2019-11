Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz si presentano alla WTCR Race of Macau divisi da 6 punti nella classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'argentino della Honda-ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è davanti al rivale della BRC Hyundai N Squadra Corse ed entrambi a Guia hanno già vinto, con il primo che quest'anno ha festeggiato tre successi, mentre il secondo quattro.



“Macao per me è il circuito più impegnativo al mondo al pari del Nürburgring Nordschleife - ha detto Michelisz - E' vero che è più corto, ma ci sono curve che fai ai 230km/h con muretti di fianco e ci sono molti rischi da prendere se vuoi andare forte. E' comunque fantastica come pista e sarà una battaglia importante per il campionato".



Guerrieri ha aggiunto: "La parte più importante è la qualifica, se ci riesci puoi affrontare il Mandarin al massimo e guadagnare, per cui bisognerà spingere molto nel giro cronometrato in quel punto. Anche il secondo settore lungo la montagna è fondamentale e una delle sensazioni più belle è farlo in pieno in qualifica, è incredibile. Bisogna essere molto precisi e io proverò a fare del mio meglio".

The post Lotta serrata per il titolo WTCR a Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.