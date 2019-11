Lynk & Co a caccia di punti

In casa Cyan Racing Lynk & Co, Thed Björk sta provando a conquistare il suo secondo titolo nella massima serie turismo FIA.

Il weekend di Macao è di fatto il secondo di casa per il marchio cinese e lo svedese si trova a -40 in classifica da Esteban Guerrieri nella #RoadToMalaysia.



“Dobbiamo conquistare tanti punti in questo weekend per restare in corsa per i titoli piloti e team - ha detto Björk, Campione 2017 del FIA WTCC - Macao è un tracciato incredibile, uno dei più duri al mondo e per me è la terza volta qui. Il mio obiettivo sarà incentrato sulle qualifiche perché siamo su un cittadino e, notoriamente, superare è complcato. E anche a Macao sarà così".



Björk è assieme ad Yvan Muller ancora in lizza per la corona iridata.

