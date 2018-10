Lynk & Co – Cyan Racing, si punta in alto nel WTCR

Lynk & Co e Cyan Racing vogliono vincere il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO nel 2019.

Dopo l'annuncio del marchio cinese, che ieri ha presentato la Lynk & Co 03 TCR sviluppata da Geely Group Motorsport, le ambizioni sono altissime, anche perché Cyan Racing ha vinto il titolo Costruttori e Piloti con Thed Björk nel WTCC 2017. -



L'AD Christian Dahl non ha nascosto di voler battere gli altri sette marchi attualmente presenti nella serie promossa da Eurosport e FIA.



“La nostra ambizione è rivincere il titolo ed esplorare nuove strade nel mondo dell'automotive ad alte prestazioni con Lynk & Co”, ha detto Dahl.



Björk, che correrà con Lynk & Co - Cyan Racing, gli ha fatto eco: “Sono alla settima stagione con Cyan Racing e lottare per il titolo con loro è un sogno che si realizza".

