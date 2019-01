Ma chiude il 2018 con una vittoria

Ma Qing Hua, primo cinese ad andare a punti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ha avuto modo di festeggiare parecchio a dicembre.

Il pilota di Shanghai si è aggiudicato il successo in TCR China con l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris sul Guangdong International Circuit il 30 dicembre.



Con la macchina della Freely Racing, Ma ha battuto il Campione Sunny Wong in Gara 1, mentre in Gara 3 avrebbe potuto conquistare un altro successo se il suo compagno di team Xia Yi Li non fosse finito nella ghiaia a 25' dal termine, beccandosi anche una penalità.



Ma non è ancora certo di poter esserci nel WTCR OSCARO quest'anno, ma ha provato per il Team Mulsanne a metà del mese scorso.



Foto: TCR China

