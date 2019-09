Ma e la pressione cinese

Ma Qinghua dovrà gestire la pressione a Ningbo per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota del Team Mulsanne torna al volante della sua Alfa Romeo con cui in Slovacchia ha vinto e ora vuole ripetersi anche davanti ai suoi tifosi.



“Sono piuttosto tranquillo, se sono in una buona posizione in gara cerco di divertirmi e non pensare alla pressione che ovviamente c'è dai miei tifosi, essendo in casa - ha detto Ma - Provo a godermi il momento, a lottare e a concentrarmi sulla gara senza pensare ad altro".

