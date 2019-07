Ma in DHL Pole per Gara 2

Ma Qinghua partirà dalla DHL Pole Position nella griglia invertita di Gara 2 della WTCR Race of Portugal, mentre il suo compagno Kevin Ceccon è andato a sbattere violentemente.

Il pilota del Team Mulsanne ha ottenuto il decimo posto in Q2 e avrà al suo fianco Esteban Guerrieri, con Mikel Azcona (PWR Racing) e Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) in seconda fila.



“In questa pista contava molto la qualifica e qui abbiamo un bel passo - ha detto il cinese - Oggi abbiamo migliorato il bilanciamento della macchina, la sessione è stata tiratissima, ma la strategia ha funzionato. Ci siamo presi un rischio e ha pagato! Sono contentissimo, ora spero di partire meglio di ieri, dato che ho avuto problemi con la frizione. Ho buone possibilità".



Cecconsi è preso la colpa dell'incidente che ha causato la bandiera rossa, con la squadra che ora dovrà riparare velocemente la Giulietta.



“Mi dispiace per il team, errore mio - ha spiegato il bergamasco - Stamattina eravamo velocissimi, ma è finita male. Un erroraccio del genere non lo avevo mai fatto in carriera, ma siamo piloti e qui bisogna correre contro il tempo. Spero di essere al via della gara. Ho un po' male alla schiena, ma è tutto ok. Mentalmente mi scoccia parecchio".

