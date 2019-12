Ma in pole nella griglia invertita

Ma Qinghua ha centrato la pole position della griglia invertita per Gara 2 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Dopo aver combattuto contro Yvan Muller in Cina per il successo, il cinese scatterà davanti a Néstor Girolami grazie al decimo tempo firmato in Q2 con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



“Non è stato un gran giro onestamente, ma sapevo di avere questa possibilità e ho cercato di sfruttarla - ha detto il pilota del Team Mulsanne - Sono molto contento però della pole position, avremo tanto da fare, ma di solito il mio passo gara è buono e quindi spero di ripetermi".

