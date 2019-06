Ma: “Non si dimentica il Nordschleife”

Ma Qing Hua si presenta al Nürburgring Nordschleife con ricordi freschi nonostante la sua ultima volta in Germania risalga a 4 anni fa.

Il cinese prese infatti parte alla WTCC Race of Germany quando era nel team Citroën, con cui terminò quinto in Gara 1 ed ebbe un incidente in Gara 2.



Stavolta lo attende la sfida con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR costruita dalla Romeo Ferraris.



“Ho ricordi come se fosse ieri - ha detto il 31enne del Team Mulsanne - Appena trovi il feeling con il Nordschleife non te lo scordi. Ho sentito che lo hanno riasfaltato con nuovi cordoli, vedremo, ma il layout resta lo stesso e conterà molto fare bene fin dalle libere. Non vedo l'ora di capire cosa accadrà su un tracciato così impegnativo, è la prima volta che guido una TCR lì".



Riguardo a quanto successo nel 2015, Ma ha ben chiaro cosa si deve fare.



“Devi focalizzarti sul giro e dare il massimo sapendo che è molto lungo. Bisogna tenere conto di condizioni, temperature e livello di aderenza che cambiano in continuazione".

