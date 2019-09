Ma Qinghua si è detto orgoglioso di aver concluso alle spalle del vincitore Yvan Muller in Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Ningbo.

Il pilota del Team Mulsanne ha a lungo insidiato con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR la Lynk & Co 03 TCR del rivale della Cyan Racing per tutti i 13 giri, ma alla fine si è dovuto accontentare della piazza d'onore.



“Questa è una pista molto critica per le gomme, specialmente quando sei al fianco di uno come Yvan - ha detto il cinese - Sai che non è facile, lui non ha sbagliato nulla e con il passo così simile era durissima superarlo. Comunque sono felice ed orgoglioso di aver chiuso secondo, ma il weekend non è finito, domani ci sono altre due gare, per cui vediamo".

The post Ma orgoglioso del podio appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.