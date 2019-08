Ma pronto ad accogliere Syahrin nel WTCR

Ma Qinghua è un grande fan della MotoGP ed è pronto ad accogliere Hafizh Syahrin nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quando sarà wildcard al Sepang International Circuit.

Il malese prenderà infatti parte all'ultimo round della serie, correndo anche nel FIM Endurance World Championship il 13-15 dicembre, e il cinese dell'Alfa Romeo del Team Mulsanne si è detto felicissimo.



“Mi piacciono un sacco le moto e per certi aspetti sono simili al WTCR perché le gare sono combattutissime, con combattimenti ravvicinati dove ognuno può avere successo. E' fantastico", ha detto Ma.



Ma non è l'unico della #WTCR2019SUPERGRID cui piace la MotoGP: lo svedese Daniel Haglöf adora per esempio Valentino Rossi.

