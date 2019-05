Ma Qinghua completa il suo weekend da sogno della WTCR Race of Slovakia portandosi a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.

Il pilota del Team Mulsanne ha resistito alle pressioni di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) trionfando con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce e realizzando il giro più veloce in 2'11"288.



Il cinese ha battuto quello ottenuto dal suo compagno Kevin Ceccon in Gara 2 in 2'11"939.



In Gara 1 invece aveva svettato Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) sull'umido in 2'12"530.

The post Ma si porta a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.