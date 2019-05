Ma Qinghua ha conquistato la Top3 nelle qualifiche della WTCR Race of Slovakia grazie al durissimo lavoro da parte del Team Mulsanne.

Negli ultimi mesi il cinese non ha avuto grandi possibilità di svolgere dei test con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR costruita dalla Romeo Ferraris, ma i due terzi posti sono la conferma che si sta facendo bene.



"E' stato un inizio di stagione difficile perché non ho avuto l'occasione di provare molto, se non a Barcellona facendo una sorta di shakedown. Purtroppo non abbiamo molti dati e io sono in una squadra nuova con una macchina nuova, tutto è da scoprire, ma nelle ultime due gare mi sono levato un po' di ruggine imparando tante cose e cominciando a raggiungere risultati positivi. Abbiamo messo insieme il tutto e sembra che funzioni, non siamo ancora perfetti, ma la direzione è quella giusta e dobbiamo continuare così a testa bassa per raggiungere gli altri".

The post Ma: “Stiamo lavorando duramente sul passo dell’Alfa Romeo” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.