Yvan Muller tornerà a Macao per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO su un tracciato che gli diede la gioia del titolo WTCC nel 2008 dopo la delusione della sconfitta nel 2007.

Lo scorso anno il francese perse per 3 punti la corona iridata a vantaggio di Gabriele Tarquini e oggi spera di rifarsi.



“A Macao abbiamo una sfida al 100% più ostica di qualsiasi altra - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - E' così e non si può prevedere nulla. Nel 2007 la mia macchina si fermò all'ultimo giro quando ero virtualmente campione, ma nel 2008 conquistai il titolo".



Muller si presenta alla WTCR Race of Macau quarto in classifica.

The post Macao agrodolce per Muller appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.