Marocco: tutti i numeri

Marrakech ha ospitato il primo round del 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO lo scorso weekend. Ecco alcuni numeri della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.

7: i titoli Mondiali FIA presenti nella #WTCR2019SUPERGRID.



61: i punti conquistati da Thed Björk, che è a +5 su Esteban Guerrieri.



14: le nazionalità rappresentate dai 26 piloti.



22: i piloti che sono andati a punti a Marrakech.



6: il piazzamento di Tiago Monteiro in Gara 1 al ritorno in azione. Il portoghese ha anche chiuso 4° in Q3 nella lotta per la DHL Pole Position.



3: la posizione ottenuta da Néstor Girolami e Mikel Azcona al debutto.



5: i marchi che sono andati a punti e sul podio a Marrakech.



0"638: il distacco nella vittoria di Esteban Guerrieri su Thed Björk in Gara 1.



1'26"880: il crono con cui l'idolo locale Mehdi Bennani si è aggiudicato il TAG Heuer Best Lap Trophy.



120: l'altezza del trofeo per il vincitore del titolo WTCR.

