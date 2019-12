Mercati importanti e città spettacolari: ecco le piste per il WTCR 2020

Il continuo successo del WTCR – FIA World Touring Car Cup nel mondo fa sì che la serie approdi in Spagna e Corea del Sud, con la #RoadToMalaysia che anche nel 2020 culminerà al Sepang International Circuit (10-13 dicembre).

Ecco il calendario 2020.



WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech), 3-5 aprile 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 aprile 2020

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 maggio 2020

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 giugno 2020

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 giugno 2020

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 luglio 2020

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 4-6 settembre 2020

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium circuit), 16-18 ottobre 2020

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre 2020

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 dicembre 2020



Novità Sud Corea per l'Asia

L'Inje Speedium, situato a 160km a nord-est di Seoul, ospiterà per la prima volta la WTCR Race of South Korea il 16-18 ottobre. Gabriele Tarquini, Campione in carica del WTCR con la sua Hyundai i30 N TCR: “E' un bel tracciato, ricco di sezioni in discesa e salite belle. Sembra una versione ridotta del Mugello. Quando ho corso là ho faticato a trovare le giuste traiettorie e sarà una bella sfida, ottima per la nostra categoria".



C'è anche la Spagna

Il MotorLand Aragón era già stato annunciato ufficialmente in settembre e ospiterà la WTCR Race of Spain il 3-5 luglio. Pista che piace moltissimo al pilota Cupra, Mikel Azcona: "Si possono fare diversi sorpassi e belle lotte, sarà molto divertente per gli spettatori".



Ad Aragón ci saranno anche i test ufficiali pre-stagione il 24-26 marzo, ma anche altre attività che verranno annunciate strada facendo.



Confermato il Nürburgring Nordschleife

Fra le conferme del 2020 c'è la WTCR Race of Germany con il durissimo Nürburgring Nordschleife, anticipato da giugno a maggio (20-23), come sempre nel weekend della 24h, che in questa stagione ha attirato 200.000 fan. Restano in calendario Slovakia Ring, Portogallo e Cina.



Foto: Inje Speedium, TCR Korea 2018 (TCR-series.com)

