Michelisz con la testa sul titolo

Norbert Michelisz dovrà mettere da parte i sentimenti per la WTCR Race of China del 13-15 settembre.

L'ungherese non è un gran fan del Ningbo International Speedpark, ma avendo 24 punti da recuperare a Guerrieri nella lotta per il titolo diventa obbligatorio lasciare da parte ogni preferenza.



“Questa sarà la terza volta che gareggerò a Ningbo. Ad essere onesto non è uno dei miei circuiti preferiti, ma sono riuscito a fare bene lo scorso anno e spero di potermi ripetere”, ha commentato il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse.

